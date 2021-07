Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC treffen in der zweiten Qualifikationsrunde der EHF European League auf den norwegischen Club Molde HK Elite. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Das Hinspiel steht am 16. oder 17. Oktober auf dem Programm, ehe eine Woche später das Rückspiel steigt. Sollte sich der THC gegen die Norwegerinnen durchsetzen, kommt es in der dritten und letzten Qualifikationsrunde vor dem Start der Gruppenphase zu zwei Duellen mit Chambray Touraine HB aus Frankreich.