Was den Reiseaufwand angeht, hätte es um einiges beschwerlicher werden können, aber die sportliche Herausforderung ist umso größer. Der Thüringer HC bekommt es im Viertelfinale des EHF-Cups mit dem HC Podravka Vegeta aus Koprivnica nahe der kroatisch-ungarischen Grenze zu tun. Das hat die Auslosung am Dienstag (11. Februar) in Wien ergeben.

Doch der amtierende DHB-Pokalsieger und Vizemeister braucht sich keineswegs verstecken. Mit sechs Siegen aus den sechs Gruppenspielen inklusive eines überragenden Torverhältnisses von 184:141 überrollte der THC auf dem Weg in die K.o.-Runde die Konkurrenz aus Most, Kastamonu und Debrecen. Herbert Müller betonte, worauf es ankommt, um nicht an der "groß gewachsenen, aggressiven Innendeckung" der Kroatinnen abzuprallen: "Schnelle Kombinationen, schnelles Umschalten und uns nicht in statisches Positionsspiel drängen lassen."