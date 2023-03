Sportlich läuft es bei den Handballerinnen des Thüringer HC in dieser Saison super. In der Bundesliga steht ein starker zweiter Platz zu Buche, auch im Europacup mischt das Müller-Team noch dick mit. Jetzt gab der Bundesligist zwei wichtige Vertragsverlängerungen bekannt. Kapitänin Josefine Huber bleibt mindestens bis 2025 beim THC und Yuki Tanabe verschiebt ihr Karriereende und hängt noch eine Saison dran. Die 33-jährige Tanabe ist eine absolute Stütze der Mannschaft und eine feste Größe auf der Linksaußenposition. "Es war für uns selbstverständlich, dass wir ihr ein weiteres Vertragsjahr anbieten. Wir haben sie gar nicht lange überreden brauchen", freute sich Trainer Herbert Müller.

Ein klares Zeichen setzte der Verein auch mit der Vertragsverlängerung bei Kapitänin Josefine Huber. Die österreichische Nationalspielerin war wegen eines Kreuzbandrisses seit Anfang 2022 außer Gefecht, Trainer Müller baut aber fest auf die Kreisläuferin. "Wir sind natürlich sehr froh, dass mit Josefine Huber eine Spielerin, die schon jahrelang die Geschicke des THC mitbestimmt, sich entschieden hat, bei uns ihre Handballkarriere fortzusetzen." Die Verlängerung mit Huber habe für ihn eine besondere Bedeutung, "weil sie sowohl beim THC als auch in der österreichischen Nationalmannschaft eine wichtige Rolle in meinen Planungen als Ansprechpartnerin und Bezugsperson darstellt". Aktuell arbeitet sich Huber Schritt für Schritt zurück aufs Parkett. Und freut sich, endlich wieder in der Salza-Halle aufzulaufen. "Wir haben eine tolle Mannschaft, die mich sehr auf dem Weg zu meinem Comeback unterstützt. Es ist ein Privileg, Kapitänin dieser Mannschaft zu sein und ich kann es kaum erwarten, wieder auf dem Feld zu stehen."

In der kommenden Saison nicht mehr für den THC auflaufen wird dagegen Dominica Zachova. Die 26-Jährige kehrt nach zwei Jahren zurück in ihre Heimat nach Tschechien, wo sie ab dem Sommer wieder für ihren ehemaligen Verein DHK Most auflaufen wird. Zachova bestritt in den letzten beiden Jahren insgesamt 50 Pflichtspiele für den Thüringer HC. "Wir werden ihre Karriere weiter mit Wohlwollen verfolgen und hoffen, dass es ihr in Zukunft weiterhin gut geht, dass sie verletzungsfrei bleibt, sportlich und privat weiterhin erfolgreich sein wird", erklärte Trainer Müller.