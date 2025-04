Neben der 29 Jahre alten Österreicherin bleibt auch Anika Niederwieser beim Bundesliga-Vierten. Die Italienerin verlängerte um ein weiteres Jahr. Für die 33-Jährige wird es bereits die siebte Saison beim THC. Die Italienerin war zwischen 2016 und 2018 unter Vertrag, kehrte dann nach drei Jahren in Metzingen 2021 zurück. "Das Team, unsere Fans und die einzigartige Atmosphäre in der Salza-Halle machen das Spielen hier zu etwas ganz Besonderem. Auch ist die Stadt Erfurt mir in dieser Zeit sehr ans Herz gewachsen."