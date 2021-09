THC-Frauen verlieren Handball-Spitzenspiel gegen Bietigheim deutlich

Das Team von THC-Trainer Herbert Müller verlor am Mittwoch (29.09.2021) in heimischer Halle gegen Bundesliga-Spitzenreiter und Titel-Favorit SG BBM Bietigheim 24:33 (11:20). Im fünften Saisonspiel kassierten die Thüringerinnen damit die erste Saisonniederlage. Bietigheim baute mit nunmehr 10:0 Punkten die Tabellenführung dagegen aus. Beste Werferin beim THC, der bereits in der ersten Halbzeit, deutlich in Rückstand lag, war Lamprini Tsakalou mit neun Toren, bei Bietigheim traf Kelly Dulfer mit acht Toren am häufigsten.