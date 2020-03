Torhüterin Ann-Cathrin Giegerich wird den THC hingegen nach zwei Jahren verlassen. Die deutsche Nationaltorhüterin zieht es dem THC zufolge nach Ungarn zu Debreczeni VSC Schaeffler. In der aktuellen Saison kam Giegerich bisher 32-mal zum Einsatz. Trainer Müller erklärte: "Ann-Cathrin hat beim THC eine hohe Einsatzbereitschaft gezeigt und sich immer voll in den Dienst der Mannschaft gestellt. Dabei hat sie gerade gegen Debrecen eine so überragende Leistung gezeigt, dass sie sofort ein lukratives Angebot erhielt, was sie nicht ablehnen konnte." Zudem werden die Rückraumspielerinnen Emily Bölk und Alicia Stolle den THC verlassen und zum ungarischen Spitzenklub Ferencvaros Budapest wechseln.

Torfrau Ann-Cathrin Giegerich Bildrechte: imago images / Karina Hessland