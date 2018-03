THC-Trainer Herbert Müller. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Bei der letzten Bundesliga-Partie des Thüringer HC bei der TuS Metzingen, die mit 31:27 an die Thüringerinnen ging, konnte THC-Trainer Herbert Müller bereits ein Auge auf seinen künftigen Schützling werfen. "Ina ist eine pfeilschnelle Linksaußen, die unser Konterspiel in der neuen Saison auf jeden Fall beleben wird. Sie ist eine kämpferische, hochmotivierte Spielerin und passt damit perfekt in unser Konzept", verteilte Müller schon einmal Vorschusslorbeeren.