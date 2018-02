THC-Trainer Müller erklärte: "Kristy ist eine sehr unorthodox haltende Torhüterin, die mit uns ihre nächsten Entwicklungsstufen meistern will." Die 1,75 Meter große Torfrau wechselte 2016 von Sercodak Dalfsen in die Bundesliga. Inzwischen hat die in Willemstad (Curacao) geborene Zimmerman den Sprung in den erweiterten 28er-Kader der niederländischen Nationalmannschaft geschafft und zwei Länderspiele absolviert.