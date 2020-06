Der Handball-Bundesligist Thüringer HC hat sich mit der tschechischen Nationalspielerin Marketa Jerabkova verstärkt. Die 24-Jährige unterschrieb in Erfurt einen Zweijahresvertrag, teilte der Club am Freitag mit. Zuletzt war Jerabkova für den ungarischen Verein Erd NK aktiv. "Ich hatte zwar noch einen gültigen Vertrag in Ungarn, aber aus meiner Sicht gab es keine Möglichkeit mehr, diesen zu erfüllen. Darum bin ich sehr froh, dass ich mich mit dem THC geeinigt habe. Der Wechsel zum THC bedeutet für meine Karriere einen weiteren Schritt nach vorn", sagte die Rückraumspielerin. Jerabkova nahm mit Tschechien bisher an drei Welt- und zwei Europameisterschaften teil.