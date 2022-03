Hilby spielte seit der Saison 2013/14 für Tertnes HE aus Bergen. Dabei war die 1,80 Meter große Spielmacherin, die auch die Kapitänsbinde trug, im Spielaufbau Dreh- und Angelpunkt. Gegen die SG BBM Bietigheim warf sie in den beiden Spielen der 2. Qualifikationsrunde 2021/22 der EHF European League elf Tore. Zudem spielte sie in der U20-Auswahl ihres Landes.

Beim Thüringer HC soll die Norwegerin auf der Rückraummitte-Position die offene Lücke einer "richtigen" Spielmacherin schließen. THC-Trainer Herbert Müller hat große Erwartungen. Sie könne das fehlende Puzzelteilchen für seine Pläne zur Entwicklung des Teams der kommenden Saison sein. “Madeleine ist eine intelligente, spielstarke Mitte Aufbauspielerin. Als Kapitänin von Tertnes Bergen ist sie es gewohnt, vornweg zu marschieren und das Spiel zu gestalten. Genau diesen Typ Spielerin haben wir gesucht. Jemanden, der in kritischen Situationen Ruhe in den Spielaufbau bringt und die Verantwortung übernehmen kann." In den persönlichen Gesprächen habe man ultraschnell den gemeinsamen Nenner gefunden, "Madeleine hat sich praktisch sofort entschieden". "Ihre Mentalität hat mich beeindruckt und ich bin froh, dass sie sich für uns entschieden hat", so der Coach.