Herbert Müller hat seine Wunsch-Schwedin. (Archiv) Bildrechte: imago images / Pressefoto Baumann

Ekenman-Fernis unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag mit einer Ausstiegsoption nach einem Jahr. THC-Trainer Herbert Müller hatte seit geraumer Zeit ein Auge auf die Skandinavierin geworfen: "Emma ist eine schnelle Rechtsaußen, die auch im rechten Rückraum aushelfen kann. Für mich ist sie die beste schwedische Rechtsaußen."



Mit dem IK Sävehof holte Ekenman-Fernis dreimal die schwedische Meisterschaft. International sammelte sie mit dem Klub aus Partille, einem Ortsteil von Göteborg, Erfahrungen in der Champions League und im EHF-Cup. In der Nationalmannschaft erzielte sie in bislang 34 Einsätzen 47 Tore.