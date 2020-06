Beim siebenmaligen Deutschen Meister hat die türkische Nationalspielerin einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. In einer offiziellen Vereinsmitteilung am Mittwoch (3. Juni) schwärmte der Neuzugang von den "professionellen Strukturen" beim THC und deutete ihren "Wechsel als Meilenstein für meine zukünftige Karriere. Jetzt habe ich die Chance, mich in einem Klub der stärksten Ligen der Welt zu bewegen."



Darüber hinaus zeigte sich Asli Iskit im Rückblick auf das Europacupduell im vergangenen Januar "sehr beeindruckt von der Atmosphäre und den Fans in der Halle." Sie habe demnach auch andere Wechseloptionen gehabt, "aber mein Gefühl sagte mir, dass ich mit dem Trainer arbeiten und Teil des Teams sein möchte."