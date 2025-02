Die gebürtige Ludwigsburgerin spielte bis 2019 in Bietigheim, ehe im Anschluss Stationen in Bad Wildungen und zuletzt in Metzingen folgten. Mit den "Tussies" konnte sie in der vergangenen Saison überraschend den Pokalsieg feiern. Beim THC will sie nun den "nächsten Schritt" in ihrer Karriere gehen - verbunden mit der Hoffnungen, weitere Erfahrung auf "internationaler Bühne" zu sammeln.