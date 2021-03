Bisher rief Labrina Tsakalou beim Thüringer HC nicht die besten Erinnerungen hervor. Im Viertelfinale des EHF Cups im vergangenen Jahr machte sie dem THC das Leben schwer, erzielte in zwei Partien 15 Treffer und hatte maßgeblichen Anteil am Weiterkommen ihres aktuellen Klubs RK Podravka Vegeta Koprivnica.

THC-Coach Müller zeigte sich erfreut über die kommende Verstärkung. "In vielen direkten Duellen habe ich mir in der Vergangenheit gewünscht, sie wäre auf unserer Seite. Sie hat uns immer riesige Probleme bereitet", blickte der 58-Jährige zurück. Tsakalou sei eine "komplexe Spielerin, die sowohl in der Abwehr als auch im Angriff vielseitig einsetzbar ist. Ihre Gefährlichkeit auf allen drei Rückraumpositionen und ihr Spielverständnis machen sie so richtig unberechenbar", ergänzte Müller.