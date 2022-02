THC-Trainer Herbert Müller hatte die Handball-Fans im Spiel gegen das Team aus dem Norden um Unterstützung gebeten. Und die Anhänger des besten Handballklubs Thüringens waren am Samstag (19.02.2022) zahlreich in der Salza-Halle erschienen. Die Zuschauer sahen zunächst einen THC in Rückstand, doch Lamprini Tsalakou sorgte in der 10. Minute für die erste Führung des Favoriten (3:2).