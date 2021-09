Im zweiten Durchgang kam dem THC die Souveränität jedoch zunehmend abhanden. Die Fehlerquote im Angriff stieg und mit ihr die Nervosität. Fünf Minuten vor Schluss glichen die Gäste folgerichtig zum 21:21 aus. Per Siebenmeter brachte Dominika Zachova die Thüringerinnen noch einmal in Führung, doch auf den neuerlichen Ausgleich durch Saskia Fackel fanden sie keine Antwort mehr.

THC-Trainer Herbert Müller Bildrechte: imago images/foto2press

Viel Zeit zum Finden bleibt dem Thüringer HC nicht. Das Auftaktprogramm des früheren Serienmeisters hat es in sich. An den ersten fünf Spieltagen bekommt es der THC gleich mit drei Top-Teams aus der Vorsaison zu tun. Höhepunkt dieser intensiven Wochen ist das Duell am 16. Oktober gegen Vizemeister SG BBM Bietigheim, der sich im Sommer unter anderem mit den Dortmunder Meisterspielerinnen Inger Smits und Kelly Dulfer verstärkt hat und als großer Titelfavorit in die Saison starten wird. "