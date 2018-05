Handball | EHF-Cup Ticker - SC Magdeburg trifft auf St. Raphael

In Magdeburg werden die Halbfinals im EHF-Cup ausgelost. Mit im Topf ist der SC Magdeburg. Darüber hinaus haben sich mit den Füchsen Berlin und FA Göppingen – Titelverteidiger - zwei weitere deutsche Vertreter für die Vorschlussrunde qualifiziert. Dazu kommt der französische Vertreter St. Raphael. Das Final Four steigt dann in Magdeburg am 19. und 20. Mai.