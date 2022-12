"Die vergangenen eineinhalb Jahre habe ich viele Ziele mit dem SCM erreicht. Es war eine super Zeit für mich und ich konnte eine Menge Erfahrung im internationalen Handball sammeln", sagte der 2.05 Meter große Däne, der 2021 von HBW Balingen-Weilstetten an die Elbe gewechselt war. Und die Bilanz von Jensen kann sich mehr als sehen lassen. 2021/22 feierte er mit der Mannschaft den ersten Meistertitel nach 21 Jahren, holte zudem den IHF Super Globe. Das wiederholte der SCM in diesem Herbst und lieferte zudem tolle Spiele in der Meisterschaft und Champions League, wie beim überraschenden Sieg bei Paris St. Germain vor einer Woche.

Gehen ab Sommer getrennte Wege: Keeper Mike Jensen und Cheftrainer Bennet Wiegert. Bildrechte: imago images/Jan Huebner