Handball-Bundesliga-Wiederaufsteiger SV Union Halle-Neustadt hat Christian Denk als Trainer der Wildcats freigestellt. Unterschiedliche Vorstellungen in der Zusammenarbeit, die zu unüberbrückbaren Differenzen zwischen den Verantwortlichen des Vereins, der Mannschaft und Denk führten sind die Gründe für die Freistellung, schreibt der Klub am Mittwoch auf seiner Homepage. Der 36-Jährige war im Juli 2020 Nachfolger von Tanja Logvin geworden.

Christian Denk Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Die Mannschaft übernehmen wird bis auf weiteres Jan-Henning Himborn. Der 2017 vom TuS Esingen nach Halle gekommene A-Lizenzinhaber wird neben seiner Aufgabe als Geschäftsstellenleiter nun auch den Aufsteiger trainieren. Viel Zeit hat er dabei allerdings nicht. Bereits am kommenden Wochenende beginnt in die Bundesliga-Saison. Halle-Neustadt muss dann am Sonntag bei Bayer 04 Leverkusen antreten. Mitte September tagt dann das Halle-Präsidium, um zu entscheiden wie es weiter gehen wird.