Als möglichen Ersatzspieltermin hatte Halle den 11. oder 18. Mai angeboten. Beide Termine liegen noch alle vor dem offiziellen Saisonende. Buchholz selbst habe sich, so die Wildcats, eher zurückhaltend geäußert. Pikant daran ist, dass die Partie im März abgesagt worden war, nachdem es bei Buchholz Corona-Fälle gegeben hatte.



Laut HBF-Regeln darf eine Partie wegen Corona erst dann abgesagt werden, wenn mehr als die halbe Mannschaft nicht zur Verfügung steht. In der Praxis hatte es aber in den letzten beiden Jahren mehrere Beispiele gegeben, wo Mannschaften bei weniger Infektionen bis zu zwei Wochen aus dem Spielbetrieb genommen wurden. Den Wildcats stehen nach eigener Aussage in den nächsten Spielen keine linke und rechte Außenspielerin und nur eine Kreisspielerin zur Verfügung. "Der Verein und die Mannschaft können diese Entscheidung der betreffenden Parteien nicht nachvollziehen werden aber diese Aufgabe annehmen", heißt es in der Pressemitteilung.