Dabei feierte Zwickaus Neuzugang Déborah Kpodar mit neun Treffern einen überragenden Einstand. Die 30-jährige Französin wechselte vom ungarischen Erstligisten Dunaujvarosi KKA in die Handball-Bundesliga. Ihr am nächsten kam Kaho Nakayama (4). Den größten Anteil am Erfolg von Metzingen hatten Lois van Vliet und Jana Scheib (je 8).