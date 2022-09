Der ThSV Eisenach ist am Samstag (03.09.) beim TV Großwallstadt mit einer 26:27-(11:13)-Niederlage in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Die Entscheidung in der Untermainhalle fiel erst kurz vor Schluss: 17 Sekunden vor dem Ende kam Eisenach durch Ivan Snajder noch zum Ausgleich und hoffte in einer Partie, in der die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann fast die gesamte Zeit zurückgelegen hatte, auf einen Punkt.