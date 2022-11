Zunächst sah es beim 0:3 und 2:5 zu Beginn nicht unbedingt danach aus. Dann aber bestimmten die Sachsen gegen insgesamt schwache Hessen die Partie. Zur Pause stand es schon 14:10. Selbst diesen Vorsprung baute der HCE noch aus (20:15/43.). Hüttenberg merkte man seine Heimschwäche an, der Ex-Erstligist hat erst einmal im Sportzentrum gewonnen. Die Gastgeber waren nur beim 20:21 (48.) und beim 25:26 dran. Am Ende verhinderte Elbflorenz ein Anspiel an den Kreis - das war die Entscheidung. Das Vertrauen in Trainer Rico Göde hat sich zunächst einmal ausgezahlt.