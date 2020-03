Nach der Pause kam der SCM mit neuer Entschlossenheit auf das Parkett und konnte schnell zum 17:17 ausgleichen. Thulin war phasenweise regelrecht "on fire" und brachte mit insgesamt 13 Paraden das berühmte Momentum auf die Seite der Magdeburger. Matthias Musche traf im Tempogegenstoß zum 24:22 (47.) und Musa erhöhte kurze Zeit später auf drei Tore. Die Magdeburger behaupteten die Führung in den Schlussminuten und feierten am Ende einen verdienten 29:27-Erfolg. In der Tabelle bleibt das Team von Bennet Wiegert damit auf dem dritten Platz und hat mittlerweile drei Punkte Luft auf "Die Recken" aus Hannover-Burgdorf.