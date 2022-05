Der SV Union Halle-Neustadt hat vor dem letzten Heimspiel am Samstag (14. Mai) gegen den VfL Oldenburg seine Personalplanungen für die kommende Saison abgeschlossen. Verstärkung gibt es noch einmal durch die schwedische Junioren-Nationalspielerin Alexandra Lundström. Die 23-jährige Rückraumspielerin wechselt vom schwedischen Erstligisten Kärra HF an die Saale und erhält einen Zweijahresvertrag. Das teilte der Verein am Freitag (13. Mai) mit.