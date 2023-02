Nach zuletzt sieben Niederlagen in Folge ist Union Halle-Neustadt auf den Relegationsplatz in der Bundesliga gerutscht. Die Mannschaft von Interimstrainer und Sportdirektor Jan-Henning Himborn braucht also dringend Punkte. Am Samstagabend (18. Februar, 18 Uhr, im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) gastiert Halle bei der vier Punkte und vier Plätze besser dastehenden HSG Bensheim/Auerbach.