Halle-Neustadt lässt sich von Neckarsulm abschießen

Durch nur einen Sieg in den letzten fünf Spielen ist der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz aktuell auf nur noch ein Pünktchen zusammengeschmolzen. "Wir haben viel zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht und Alibi-Handball gespielt", hatte Schneider am Samstagabend ihr Team nach der Klatsche in Neckarsulm kritisiert.

Bild aus gemeinsamen Tagen: Katrin Schneider und ihr Vorgesetzter und Trainernachfolger Jan-Henning Himborn. Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Nun habe sich das Vereinspräsidium nach Rücksprache mit Sportdirektor Jan-Henning Himborn dazu "gezwungen gesehen, auf die Niederlagen in den vergangenen Wochen zu reagieren, um der Mannschft einen neuen Impuls für den Kampf gegen den Abstieg" zu geben", hieß es in der Hallenser Mitteilung. Himborn wird wie auch schon in der Vergangenheit die Mannschaft bis auf Weiteres in Doppelfunktion übernehmen.

Vertrag läuft am Saisonende aus

Bereits vor dreieinhalb Wochen hatte Halle-Neustadt darüber informiert, den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit der 32-Jährigen aufgrund von "unterschiedlichen Auffassungen bezüglich der sportlichen Entwicklung der Mannschaft" nicht zu verlängern. Schneider, die zuvor bei Frischauf Göppingen arbeitete, war 2021 an die Saale gewechselt und hatte die Wildcats in der Vorsaison noch auf Rang acht geführt – das bis dato beste Ergebnis der Klubgeschichte.