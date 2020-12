Die Handballerinnen von Bundesliga-Aufsteiger Union Halle-Neustadt haben das Jahr mit einem Punktgewinn beendet. Gegen das Spitzenteam aus Blomberg-Lippe gelang den "Wildcats" am Mittwochabend (30.12.2020) ein 23:23 (9:9). Halle geht somit mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 10:10 ins neue Jahr.

Boonkamp (li.) nach dem Spiel gegen Blomberg mit Celine Woller (re.). Boonkamp fällt länge aus - freut sich aber über den Punkt. Bildrechte: imago images/VIADATA

Am Mittwochvormittag noch musste der SV Union eine schwere Verletzung vermelden. Rückraumspielerin Danique Boonkamp zog sich einen Riss des Kreuzbandes zu und wird den Rest der Saison ausfallen. Die Niederländerin verletzte sich bereits am 23. Dezember im Training und soll Anfang Januar operiert werden. "Es ist ohne Fremdeinwirkung bei einer Abwehraktion passiert. Leider ist es das Knie, wo bereits vor sechs Jahren das Kreuzband gerissen ist", so Boonkamp.