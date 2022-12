Nach dem Seitenwechsel schaltete Bietigheim dann aber einen Gang hoch und war am Drücker. Schnell wuchs der Vorsprung an (40./17:23) und Halle-Neustadt bekam mehr und mehr Probleme. Vor allem defensiv hatten die Wildcats nicht mehr viel dagegen zu setzen so musste man die Gäste ziehen lassen. Auch das interne Ziel, die Rückstand bei unter zehn Toren zu halten wurde in der Schlussphase knapp verfehlt.