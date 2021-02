Bis letztes Jahr in Halle, seitdem in Neckarsulm: Trainerin Tanja Logvin. Bildrechte: imago/VIADATA

"Ich habe mich nicht gegen Union Halle-Neustadt als Verein oder gegen die Mannschaft entschieden, sondern habe eine neue sportliche Herausforderung gesucht", begründete Lütke in einer offiziellen Vereinsmitteilung ihren Schritt und ergänzte: "Hier in Halle konnte ich meinen Traum von der ersten Liga verwirklichen und mich sportlich und menschlich weiterentwickeln. Dafür möchte ich mich auch bei allen Beteiligten bedanken. Das Umfeld und die Mädels sind super, jeder der in das Team kommt, kann sich glücklich schätzen."



Wildcats-Sportdirektor Jan-Henning Himborn bestätigte, dass Lütke das Angebot eines neuen Zweijahresvertrages in der Saalestadt abgelehnt hat, zeigte jedoch auch Verständnis: "Wir können die sportliche Herausforderung und Perspektive für Sophie bei Neckarsulm nachvollziehen und wünschen ihr alles Gute." Bei der Sportunion steht die vorherige Wildcats-Cheftrainerin Tanja Logvin seit dieser Saison in Verantwortung an der Seitenlinie.