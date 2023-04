Sará Suba wird in der kommenden Saison das Tor des SV Union Halle-Neustadt hüten. Wie der Handball-Bundesligist am Karfreitag (07.04.2023) mitteilte, wird die 23-jährige Ungarin die Nachfolgerin von Anica Gudelj, die den Verein am Ende der Spielzeit verlassen wird. Für Suba, die vom ungarischen Erstligisten MTK Budapest nach Sachsen-Anhalt wechselt, wird es die erste Station im Ausland sein.