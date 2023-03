Der SV Union-Halle Neustadt hat einen neuen Trainer für die Saison 2023/24 gefunden. Wie der Verein am Donnerstag (30.03.2023) mitteilte, wird Till Wiechers die sportlichen Geschicke an der Seitenlinie übernehmen. Der 39-Jährige war zuletzt im Männer-Bereich beim HC Empor Rostock angestellt. Mit den Hanseaten gelang Wiechers der Aufstieg von der 3. Liga in die 2. Bundesliga. Zuvor sammelte er im Nachwuchsbereich des THW Kiel und bei der SG Flensburg-Handewitt Erfahrungen. Sein Vertrag in Halle gilt für die 1. und 2. Bundesliga und läuft bis ins Jahr 2026.