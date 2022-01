Der SV Union Halle-Neustadt ist mit einer Pleite ins Handball-Jahr 2022 gestartet. Gegen den Tabellennachbarn TuS Metzingen kassierten die Wildcats in eigener Halle ein 25:33 (11:16). Die Niederlage war völlig verdient. Schon in der ersten Halbzeit fehlten den Wildcats in der Offensive oft die Lösungen. Die "Tussies" aus Metzingen agierten hingegen sehr strukturiert und konnten ihren Spielplan souverän umsetzen.

In der zweiten Halbzeit traten die Wildcats stabiler auf, der Rückstand von bis zu elf Toren war allerdings zu groß. "Wir haben schon in der ersten Halbzeit gemerkt, dass es schwer wird. Wir brauchen mehr Einsatz, wenn man gegen so eine Mannschaft gewinnen will", fasste Wildcats-Spielerin Swantje Heimburg die Partie zusammen.