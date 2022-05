Aus diesem Grund werden die "Wildcats" für das am Mittwochabend (4. Mai) angesetzte Nachholspiel gegen den BVB Dortmund nicht antreten. Laut Hallenser Vereinsmitteilung wird die Partie mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für die Westfalen gewertet. Sportdirektor Jan-Henning Himborn sagte: "Wir haben eine große Verantwortung für unsere Spielerinnen und wir sind jetzt an einen Punkt angekommen, wo wir uns schützend vor unsere Mannschaft stellen müssen, um weitere Verletzungen auszuschließen."



Union hatte angesichts der Corona-Probleme zuvor vergeblich bei der Liga (HBF) versucht, sowohl die Partie gegen Buchholz-Rosengarten als auch Neckarsulm zu verlegen. Mit 29:27 bezwang ein zusammengewürfelter Rest aus wenigen Stammkräften, einigen Juniorteam-Talenten und besagter Möschter ihre Kontrahentinnen aus Baden-Württemberg um die frühere Hallenser Trainer Tatjana Logvin und zog durch den zehnten Saisonsieg an den Tabellennachbarinnen vorbei auf Rang sieben.