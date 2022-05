Aus diesem Grund und weil der kommende Gegner BVB Dormund aus Termingründen einer Spielverlegung nicht zugestimmt hatte, werden die "Wildcats" am Mittwochabend (4. Mai) zum angesetzten Nachholspiel gegen den BVB nicht antreten. Laut Hallenser Vereinsmitteilung wird die Partie mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für die Westfalen gewertet.



Sportdirektor Jan-Henning Himborn sagte: "Wir haben eine große Verantwortung für unsere Spielerinnen und wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir uns schützend vor unsere Mannschaft stellen müssen, um weitere Verletzungen auszuschließen."



Man habe "alles versucht und die letzten beiden Spiele mit Verletzungen bezahlt", betonte Himborn auf MDR-Nachfrage. Angesprochen auf eine womögliche Strafe durch die Liga ergänzte er: "Gerade durch die schwere Verletzung von Lea Gruber gab es keine zwei Meinungen, dass wir es in Kauf nehmen, was auch immer uns da erwartet. Wir können es letztendlich nicht mehr verantworten."