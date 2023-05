Handball-Bundesligist SV Union Halle-Neustadt hat erstmals in seiner Klubgeschichte eine französische Spielerin unter Vertrag genommen. Wie der Verein am Freitag (12. Mai) bekannt gab, wechselt Ilona Kieffer vom französischen Erstligisten Merignac an die Saale. Die 25 Jahre alte Rückraumspielerin unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag bei den Wildcats.

Für die in Straßburg geborene Ilona Kieffer ist es der erste Wechsel ins Ausland. "Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft und die Fans der Wildcats kennenzulernen. Es war schon immer ein kleiner Traum, in einem ausländischen Verein zu spielen. Ein persönliches Ziel ist es noch in der EHF European League zu spielen", so die Französin.