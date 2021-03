Trotz der jüngsten Auswärtsniederlage beim TBV Lemgo konnte der SC DHfK Leipzig einen Tag später mit guten Nachrichten aufwarten. Wie der Handball-Bundesligist am Freitag (19. März) verkündete, wird Rechtsaußen Lucas Krzikalla noch mindestens vier Jahre für die "Grün-Weißen" am Ball bleiben. Der 27-Jährige hat seinen bis 2022 laufenden Vertrag vorzeitig bis zum Jahr 2025 verlängert und geht damit den gleichen Weg wie sein Außen-Kollege Lukas Binder , der kürzlich ebenfalls bis 2025 unterschrieben hatte.

Krzikalla schaffte 2012 den Sprung von der Leipziger Handball-Akademie zu den Profis und bestritt seitdem ligaübergreifend 224 Partien, in denen ihm 554 Treffer gelangen. Auch in der laufenden Bundesliga-Saison zählt er zu den Leistungsträgern der Mannschaft von Trainer André Haber und ist vor allem als sicherer Siebenmeterschütze gefragt: 51 seiner 68 Saisontreffer erzielte er vom Punkt. "Ich freue mich sehr, dass Lucas uns noch so lange erhalten bleibt", erklärte Haber: "Er ist athletisch und emotional einer unserer stärksten Spieler und bildet einen wichtigen Part in unserer Mannschaft. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass wir ihn bis 2025 behalten."