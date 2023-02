Der Thüringer HC steckt zwar mitten im spannenden Meisterschaftsrennen mit Bietigheim, konnte sich aber schon unter der Woche über einen personellen Erfolg freuen. Anika Niederwieser und Jennifer Rode wurden in kurzen Gesprächen von einer Verlängerung ihrer Verträge überzeugt. Das gab der Verein am Mittwoch (22.02.2023) bekannt. "Es ist schön zu sehen, dass die Mannschaft über Mentalität und Charakter kommt. Genau die beiden Spielerinnen zeichnet das besonders aus", lobt THC-Trainer Herbert Müller.

Kapitänin Niederwieser absolvierte in ihren Spielzeiten von 2016-2018 und seit 2021 insgesamt 129 Pflichtspiele. Dabei erzielte sie für den THC 289 Tore. Neben dem Supercup 2016 gewann Niederwieser mit dem THC die deutsche Meisterschaft 2018. Von 2018 bis 2021 spielte sie beim Ligakonkurrenten TuS Metzingen. Dort beendete sie ihren Vertrag vorzeitig und kehrte zum Thüringer HC zurück.

"Anika marschiert vorne weg und ist speziell in der Deckung der wichtigste Bestandteil unserer Mannschaft. Sie macht auch außerhalb des Spielfeldes ganz viel, damit der Zusammenhalt in der Mannschaft so ist, wie er jetzt ist. Darum bin ich besonders stolz, dass sie bei uns bleibt", freut sich Müller über die Vertragsverlängerung.