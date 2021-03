Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt sind auf dem besten Weg, den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga zu schaffen. Der Aufsteiger gewann am Sonntag sein Gastspiel beim VfL Oldenburg mit 25:22 (12:11) und hat nun acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. "Es war ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Wir wollten unbedingt den Sieg", so Union-Trainer Jan-Henning Himborn.