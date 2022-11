Nun aber geht der Blick nach vorn, TuS Metzingen heißt der nächste Gegner im Pokal. Und der hat es in sich. Zwar gewannen die Thüringerinnen am 3. Spieltag ihr Punktspiel bei den "Tussies" überzeugend mit 38:27 , doch darin liegt auch eine Gefahr. "Gerade nach der Heimniederlage in der Meisterschaft werden sie alles daransetzen, um uns im Pokal rauszukegeln", vermutet Herbert Müller. "Man weiß, wie schnell sie Handball spielen können, wie dynamisch und mit hohem Tempo sie umschalten."

Unabhängig davon, wie die Thüringerinnen diese Aufgabe in Metzingen bewältigen, die nächste wartet schon. Am Sonntag (4. Dezember) geht es zum schwedischen Meister IK Sävehof. In Göteborg braucht der THC eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag (11. Dezember) in der Wiedigsburghalle Nordhausen. Der Gesamtsieger beider Partien darf sich auf den Einzug in die Gruppenphase der EHF European League freuen.