Wie das Team von Bennet Wiegert die Mission Titelverteidigung in der kommenden Saison angeht, wird im Duell um den Supercup gegen den THW Kiel noch nicht entschieden. Aber es wird gleichwohl einen Fingerzeig geben, in welche Richtung es gehen könnte. Seitdem der 40-jährige im Jahr 2016 das Traineramt beim SC Magdeburg übernommen hat, zeigt die Formkurve an der Elbe jedenfalls stetig nach oben. Zudem spielte der SCM unter Wiegert in jedem Jahr international und gewann 2021 die "European League".

Es geht um diesen Pokal. Bildrechte: IMAGO / Sven Simon