Letzter Auftritt in der Königsklasse 2005

Träumen ist erlaubt, denn 2002 holte der SC Magdeburg unter dem heutigen Bundestrainer Alfred Gislason als erste deutsche Mannschaft überhaupt den Titel in der Champions League. Den letzten Auftritt in der Königsklasse hatte der SCM 2005, als sich die Mannschaft unter Gislason in der Gruppe A gegen Montpellier HB, Medwedi Tschechow und Bregenz durchsetzen konnte, im Achtelfinale jedoch gegen den FC Barcelona scheiterte. Nach Hin- und Rückspiel hieß es in der Endabrechnung 47:53.

"Der SCM kann mit seinem Spielstil für Furore sorgen", sagte Gislason zum neuen internationalen Anlauf der Magdeburger in dieser Saison: "Ich glaube, dass sich der SCM auch auf dem Level schnell zurechtfinden wird."

Bukarest mit Barcelona-Erfolgstrainer Fuertes

Magdeburg-Coach Bennet Wiegert freut sich auf den ersten Auftritt in der höchsten europäischen Spielklasse nach der jahrelangen Abstinenz: "Wir haben so lange dafür gekämpft, in diesem Wettbewerb spielen zu können, wir freuen uns jetzt einfach darüber."

Mit Bukarest bekommt der SCM allerdings gleich zum Anfang einen ganz dicken Brocken vorgesetzt. Seit der vergangenen Saison hat dort der langjährige Barcelona-Erfolgstrainer Xavier Pascual Fuertes das Sagen und eilt mit der Mannschaft in der rumänischen Liga von Erfolg zu Erfolg. Zudem betreut Fuertes auch die rumänische Nationalmannschaft. Dinamo-Coach Xavier Pascual Fuertes. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Alex Nicodim

Schwieriger Gegner, kaum Informationen