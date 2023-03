Im Hinspiel in der rumänischen Hauptstadt hatte die Mannschaft von Bennet Wiegert mit einem 30:28-Erfolg die Richtung vorgegeben. 13 Spiele später stehen die Grün-Roten in der Tabelle auf Rang zwei und brauchen in der Gruppe A nur noch einen Schritt zum direkten Einzug ins Viertelfinale. Selbstverständlich steuern die Grün-Roten gegen die Rumänen zwei Punkte an, um völlig auf Nummer sicher zu gehen.

Rein rechnerisch könnte das Ganze aber bereits am Mittwochabend (1. März) entschieden sein, wenn Spitzenreiter Paris Saint-Germain gegen den Tabellen-Dritten Veszprem HC gewinnt. Die Magdeburger werden also ein wachsames Auge auf diese Partie werfen, was nichts an ihrer Herangehensweise für das Bukarest-Spiel ändert. Torwart Mike Jensen, der den SCM nach der Saison verlässt, bekräftigte in der "Magdeburger Volksstimme" den Siegeswillen: "Wir wollen dieses Spiel trotzdem gewinnen und werden auch so in die Partie gehen."