Langsam aber sicher biegen die Teams in der Handball-Bundesliga auf die Zielgerade ein. Seit dem 4. Spieltag führt der SC Magdeburg die Tabelle an und hat seitdem die Spitzenposition nicht mehr aus der Hand gegeben. Am Sonntag (1. Mai) würde die Mannschaft von Bennet Wiegert mit einem Sieg gegen die Füchse Berlin die Ambitionen auf den Titelgewinn eindrucksvoll unterstreichen. "Sport im Osten" ist hautnah dabei und überträgt das Topspiel ab 14 Uhr live im TV und per Stream auf mdr.de/sport sowie in der "SpiO"-App.