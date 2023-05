Der Ärger bei Trainer Bennet Wiegert ist längst verflogen. Der Ärger darüber, dass sein SC Magdeburg im Champions-League-Viertelfinale vor einer Woche bei Wisla Plock den Sieg noch hergeschenkt hatte. Darüber, dass man in Polen trotz zwischenzeitlich klarer Führung am Ende nur 22:22 gespielt hat. Vor dem Rückspiel am Mittwoch (17 Mai, 18.45 Uhr im Live-Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) in eigener Halle strahlt Wiegert: "Noch einmal 60 Minuten. In Magdeburg. Ich glaube, wir haben relativ gute Chancen weiterzukommen, wenn wir unser Zeug machen", sagt der SCM-Coach am MDR-Mikrofon selbstbewusst.