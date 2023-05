Bereits drittes Duell Plock vs. Magdeburg

Nach acht Bundesliga-Spielen in Serie steckt der SC Magdeburg mittendrin im Titelkampf der Bundesliga mit Spitzenreiter THW Kiel. Dieses Fernduell ruht am Mittwoch. Denn der volle Fokus gilt dem polnischen Spitzenteam aus Plock. Beide Teams treffen sich zum dritten Mal in dieser Saison: In der Gruppenphase feierte der SCM zuhause einen klaren 33:27-Sieg, musste sich beim Gastspiel in Zentralpolen trotz klarem Chancen-Übergewicht aber 24:25 geschlagen geben. In der Gruppenphase ließ der SCM als Zweiter der Gruppe A die sechstplatzierten Polen deutlich hinter sich.

Plock wirft Nantes dramatisch raus

Doch Plock, das nur noch einen Punkt vom achten Gewinn des polnischen Meistertitels entfernt ist, warf in der Champions-League-Zwischenrunde das französische Top-Team aus Nantes aus dem Wettbewerb. In der Partie in Nantes avancierte der spanische Torhüter Ignacio Biosca Garcia zum Matchwinner: Nach zehn gehaltenen Bällen in der regulären Spielzeit hielt er sein Team im Spiel, eine Biosca-Parade im entscheidenden Siebenmeter-Werfen brachte Plock den Vierteilfinal-Einzug. Matchwinner gegen Nantes: Plock-Keeper Biosca. Bildrechte: IMAGO / PanoramiC

Finalturnier in Köln winkt

Großes Ziel des SC Magdeburg in der Champions League bleibt der 17. und 18. Juni. Dann wird in Köln das Final-Four-Turnier der Handball-"Königsklasse" ausgetragen. Der Gedanke an das Finale in Köln setzt auch bei SCM-Nationalspieler Lukas Mertens nochmal Energie frei: "Ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich das nur höre. Das ist schon cool und ein schönes Gefühl", sagte der 27-jährige Linksaußen der Deutschen Presse-Agentur.

Auch Kiel ist noch im Rennen

Und Stand jetzt ist sogar ein deutsch-deutsches Finale möglich. Mit dem THW Kiel ist auch der deutsche Rekordmeister noch im Rennen. Die Norddeutschen müssen sich allerdings mit Frankreichs Startruppe Paris St. Germain auseinandersetzen.