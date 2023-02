Am Sonntag werden beim SC DHfK Leipzig im Ost-Duell gegen den SC Magdeburg so viele Fans in der Halle sein, wie seit Ausbruch der Corona-Pandemie nicht mehr. Für die Sachsen ist es das erste Heimspiel im neuen Kalenderjahr und "gleichzeitig das größtmögliche", sagte DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther, der eine ausverkaufte Halle erwartet. Eine solche Kulisse gab es zuletzt am 3. November 2019, damals ebenfalls zum Kracher gegen den SC Magdeburg.