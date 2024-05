Titelverteidiger SC Magdeburg braucht im Viertelfinal-Rückspiel der Handball-Champions-League einen Sieg, um den erneuten Einzug in das Final Four klar zu machen. Am Mittwoch (20:45 Uhr/Audiostream und Ticker) will das Team von Bennet Wiegert die 26:27-Niederlage bei Industria Kielce wettmachen.