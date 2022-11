24 Stunden später jubelten Sigtryggsson und der gesamte SC DHfK Leipzig über den so wichtigen Auswärtssieg. Beim 25:24-(12:14)-Erfolg nach einer dramatischen Schlussphase war das Glück endlich zurück. "Es war eine Kopfsache und natürlich gehört auch immer ein bisschen Glück dazu", sagte Sigtryggsson, der schon in Eisenach und Aue trainierte. Aus dem Erzgebirge kam schließlich auch der entscheidende Hinweis, der Günther auf die Sigtryggsson-Spur brachte.

Am Freitag war auch der DHfK-Macher froh, dass der Plan so aufgegangen ist und der Mut belohnt wurde. "Rúnar hätte sich auch erst einmal auf die Tribüne setzen können, hat aber direkt gesagt: Ich pack mit an", erzählte Günther. Der Isländer kannte alle Spieler mit Namen, hat die Bundesliga aus seiner Heimat, wo er nach Feierabend Haukar Hafnarfjörður trainierte, verfolgt. In Island hatte Sigtryggsson zwei Jobs, arbeitete 40 Stunden im Büro und danach als Trainer. Auch deshalb zögerte er nicht lange, als das Angebot kam: "Es ist deutsche Bundesliga, die stärkste Liga der Welt. Ich kenne mich aus und kann die Sprache einigermaßen", sagte Sigtryggsson. Außerdem sei es besser, einen Job zu machen und das bestmöglich.