Während sich die Leipziger in aller Ruhe auf den anstehenden Handball-Kracher vorbereiten konnten, musste der SC Magdeburg nach seiner Titelverteidigung bei der Klub-WM bereits am Donnerstag in der Champions League beim ungarischen Spitzenteam Veszprem ran. Trotz der enormen Belastung und Reisestrapazen mit etwas mehr als 11.000 Kilometern in elf Tagen sieht SCM-Chefcoach Bennet Wiegert keinen Grund, Trübsal zu blasen - im Gegenteil: "Ich finde es eine geile Woche: Sonnabend Barcelona bespielt zu haben, Donnerstag in Veszprem zu sein und dann Sonntag zuhause gegen Leipzig spielen zu können. Das lässt auch unser Handball-Herz einfach höherschlagen. Da soll sich jeder einzelne Spieler von uns und wir als Trainerteam verdammt darauf freuen."

SCM-Trainer Bennet Wiegert erwartet einen "harten Fight". Bildrechte: imago images/Jan Huebner